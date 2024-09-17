الجيش المالي أكد أن الوضع تحت السيطرة في العاصمة: أحبطنا محاولة تسلل ارهابيين إلى مجمع تابع لقوات الدرك

أعلن الجيش المالي أنه سيطر على الوضع في العاصمة باماكو، مشيرا إلى إحباط عملية قام بها "إرهابيون" لمحاولة التسلل إلى مجمع تابع لقوات الدرك.

واكد الجيش في بيان انه "باكرا هذا الصباح حاولت مجموعة من الإرهابيين التسلل إلى مدرسة للدرك في فالاديي" مشددا على أن "الوضع تحت السيطرة".

وفي وقت سابق، افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار منذ الصباح في باماكو عاصمة مالي؟

واعان مسؤول في الدرك طلب عدم الكشف عن هويته إن "مسلحين لم يتم التعرف عليهم رسميًا بعد هاجموا هذا الصباح معسكرا واحدا على الأقل للدرك في باماكو".