ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ميانمار إلى 226 شخصًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ميانمار، جراء إعصار ياجي، إلى 226 شخص, وفقدان ما لا يقل عن 77 آخرون.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أعقبت الإعصار، في مصرع أكثر من 500 شخص في ميانمار وفيتنام ولاوس وتايلاند، فيما دمرت الفيضانات أيضًا ما يقرب من 260 ألف هكتار من حقول الأرز والمحاصيل الأخرى في البلاد.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حوالي 631 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في ميانمار.

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