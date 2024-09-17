استشهاد 1151 من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 1151 من الكوادر الطبية، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، كما تسبب الاحتلال بتدمير 90 في المئة من المنظومة الصحية، من خلال استهداف المستشفيات والعيادات وإخراجها عن الخدمة، مما فاقم من الوضع الصحي في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن 23 مستشفى في القطاع خرجت بشكل كلي عن الخدمة، و 15 مستشفى تعمل بشكل جزئي، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مشيرة إلى توقف 80 مركزاً صحياً بسبب العدوان، وتوقف وتضرر 130 مركبة إسعاف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط