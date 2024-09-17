انقطاع الكهرباء في منطقة سومي بأوكرانيا جراء هجمات روسية ليلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت شركة الكهرباء المحلية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات التي شنتها روسيا باستخدام بطائرات مسيرة على مواقع للطاقة بمنطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا أسفرت عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.

وقالت الشركة إنه رغم مواصلة أعمال الإصلاح، استمر انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت العاصمة الإقليمية من بين المواقع التي خيم عليها الظلام بسبب الهجوم الليلي.

وأضافت الشركة أنه يتم تزويد منشآت البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه بالكهرباء عبر أنظمة الطاقة الاحتياطية.

وقال مسؤولون إنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة روسية فوق سومي.

وتقع سومي على حدود منطقة كورسك الروسية التي توغلت فيها القوات الأوكرانية في بداية أغسطس الماضي.

وقالت السلطات إن الجيش الروسي شن هجمات باستخدام 51 طائرة مسيرة على الأقل خلال الليل، وأعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني إسقاط 34 طائرة من بين هذه الطائرات.

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