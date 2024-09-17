شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن عدم اكتمال نصاب العمومية غير العادية لصندوق التكافل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لصندوق التكافل بنقابة الصحفيين، عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع غير العادى للجمعية العمومية، لإعادة مناقشة تاريخ بدء العمل بالتعديلات الواردة بالدراسة الإكتوارية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة بجلستها بتاريخ 28 يوليو 2024، وذلك بناء على الطلبات العديدة الواردة لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

يأتي ذلك إعمالا لنص المواد من 7 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحا بحضور ثلثى عدد أعضاء الصندوق، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الثانى لمدة ساعة ليصبح الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25 % من عدد الأعضاء أيهما أقل ولا يسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم 6 أشهر بالحضور.



