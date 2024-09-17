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الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك الاسبوع القادم

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محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

يعتزم الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، التوجه إلى نيويورك يوم الأحد المقبل، للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، اليوم الثلاثاء.


وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقي الرئيس الايراني كلمة تعبر عن آراء الشعب الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 24 من سبتمبر.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها السنوي في أواخر شهر سبتمبر من كل عام، ويشارك بها رؤساء البلدان في نيويورك للقاء خطاباتهم المعبرة عن آرائهم وآراء شعوبهم وقضاياهم في بداية الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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