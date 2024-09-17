محافظ أسيوط: تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على أهمية تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في المراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم، وذلك تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأشار إلى ضرورة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة هذا الملف الهام من خلال المراكز التكنولوجية بكل مركز، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين. حيث قام الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة البداري، ورضا خلف أحمد، نائب رئيس المركز، بتفقد المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير العمل في ملفات التصالح، وتذليل العقبات، وتسريع وتيرة العمل لإنهاء ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات، وإزالة أي عقبات أمام المواطنين وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن. كما تم مراجعة شهادات البيانات لحث العاملين على زيادة نسبة الإنجاز بما يحقق الصالح العام.

يُذكر أنه تم تخصيص خطوط ساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والرد على استفساراتهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء. تشمل هذه الخطوط أرقام غرفة عمليات المحافظة (2135858/088)، (2135727/088)، و(2135670/088)، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والشكاوى عبر برنامجي واتس آب وتليجرام على رقم (01066628906) على مدار 24 ساعة. كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل السريع معها.