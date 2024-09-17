شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: المتحدة فتحت الباب أمام مناقشات جادة بشأن قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المستشار رضقا صقر، رئيس حزب الاتحاد، فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الباب أمام مناقشات جادة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا في هذا الصدد إلى اللقاء التليفزيوني بالأمس الذي جمع الجهات ذات الصلة بمشروع القانون، نقيب الصحفيين خالد البلشي، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد والنائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية.

وأكد "صقر"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللقاء كان إيجابيا للغاية في ظل إدارة احترافية وحيادية قادها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، موضحًا أن اللقاء بداية لمناقشات موسعة بشأن مشروع القانون حتى يتم التوافق على المواد الخلافية.

وأشار المستشار رضا صقر، إلى أنه يحسب للمتحدة أنها فتحت باب المناقشات أمام جميع الأطراف لتعبر عن رؤيتها بشأن مشروع القانون بحيادية، وبالأخص نقابة الصحفيين التي أرسلت مذكرة اعترضت فيها على مشروع القانون.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل أهمية بالقدر الذي يجعله في حاجة إلى الدخول في مناقشات معمقة بين الجهات المعنية، وأن يشارك المواطن في تلك المناقشات ويكون على دراية كاملة بمشروع القانون الذي يهم الشعب المصري بأكمله.

ونوه بأن تجاوب البرلمان مع دعوات النقابات والجهات ذات الصلة للدخول في مناقشات بشأن مشروع القانون، أمر جيد ويحتاج إلى الاستمرارية.