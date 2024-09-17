الغارديان تبيع أوبزفر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف تقرير إعلامي، عن أن مجموعة (غارديان ميديا) البريطانية، في طريقها لبيع صحيفة الأحد الأسبوعية (أوبزرفر) التي هي الأقدم في العالم.

وحسب قناة (سكاي نيوز) فإن الغارديان ستبيع (أوبزرفر) التي استملكتها قبل 31 عاما، إلى شركة (تورتويز ميديا) التي تأسست قبل خمس سنوات على يد أحد المديرين التنفيذيين السابقين في هيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة تايمز.

وعلم أن (تورتويز ميديا) ​​ملتزمة باستثمار 25 مليون جنيه إسترليني في صحيفة الأوبزرفر في السنوات الخمس الأولى من ملكيتها.

وقالت (سكاي نيوز): لم يكن السعر المحتمل الذي ستدفعه شركة تورتيوز ميديا Tortoise Media، التي أسسها جيمس هاردينغ في عام 2019، والتفاصيل الرئيسية الأخرى للصفقة المحتملة واضحة.

سوق الصحافة

وأضافت القناة: إن صفقة بيع أوبزرفر The Observer من شأنها إعادة تشكيل سوق الصحف البريطانية المتدهورة يوم الأحد، وستثير تساؤلات حول ما إذا كانت الغرديان The Guardian تخطط لتمديد عملية الطباعة التي تستمر ستة أيام في الأسبوع إلى أيام الأحد.

وقال أحد المصادر إن مجموعة الغارديان GMG حصلت على موافقة من The Scott Trust، التي تشرف على إدارة صحيفة The Guardian، لاستكشاف صفقة.

وأضافوا أن هناك اعتقادًا بين المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الغارديان GMG بأن الاستثمار المطلوب لتوفير مستقبل رقمي قوي لـ The Observer من المرجح أن يتم توفيره من قبل طرف ثالث حيث تركز The Guardian على تقاريرها ذات الشهرة الدولية.

ولدى تورتيوز ميديا 120.000 مشترك في نشرتها الإخبارية Daily Sensemaker، بينما تجتذب ملفاتها الصوتية ما بين مليونين وثلاثة ملايين عملية تنزيل كل شهر.

دعم رئيس رويترز

وقد حظيت هذه المبادرة بدعم رئيس شركة طومسون رويترز ديفيد طومسون، وشركاء لانسداون، ولوكال غلوب، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري، منذ إطلاقها.

يشار إلى أن السيد هاردينغ هو محرر سابق لصحيفة التايمز ورئيس قسم الأخبار في هيئة الإذاعة البريطانية، وقد أسس شركة تورتويز ميديا ​​في محاولة لتوفير نظرة أعمق وتحليل للقصص العالمية المهمة.

وقال متحدث باسم شركة Tortoise Media: "نعتقد أن The Observer هي واحدة من أعظم العلامات التجارية في مجال الأخبار، ونؤمن بشدة بمستقبلها سواء في الصيغ المطبوعة أو الرقمية.

الصحيفة الأقدم

ويُعتقد أن اوبزرفر The Observer توظف أقل من 100 موظف بدوام كامل ومستقل على أساس مستقل.

وكان تم تأسيسها في عام 1791 بواسطة دبليو غس بورن WS Bourne على فرضية بسيطة مفادها أن "إنشاء صحيفة يوم الأحد من شأنه أن يحقق له ثروة سريعة". واستحوذت مجموعة الغارديان GMG على ملكية أوبزرفر في عام 1993.

وتأتي الصفقة المحتملة وسط هزة في صناعة الصحف الوطنية البريطانية، مع بيع ديلي تلغراف The Daily Telegraph وشقيقتها صنداي تلغراف التي تصدر يوم الأحد.