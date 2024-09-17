ميقاتي تبلغ خلال جلسة مجلس الوزراء بالحوادث الامنية وطلب من وزير الصحة مغادرة الجلسة واستنفار كل اجهزة الوزارة

تبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء بالحوادث الامنية التي تحصل في عدد من المناطق اللبنانية. وطلب رئيس الحكومة من وزير الصحة العامة فراس الابيض مغادرة الجلسة واستنفار كل اجهزة الوزارة لمواكبة معالجة الجرحى في المستشفيات.

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