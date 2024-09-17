اشار مراسل "النشرة" في زحلة، الى "فرار السجين "ع. ع." بعد خضوعه لفحوصات طبية في مستشفى إلياس الهراوي الحكومي". واوضح بانه "أثناء عودة السجين من المستشفى إلى سجن زحلة اعترضت سيارة مجهولة الهوية بداخلها مسلحين سيارة قوى الامن وقامو بتهريب السجين، ولاذوا بالفرار".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فرار سجين بعد خضوعه لفحوصات طبية في مستشفى إلياس الهراوي الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.