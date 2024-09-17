معلومات nbn: ‏العدو الاسرائيلي يفجر بواسطة تقنية عالية نظام الـ pagers المحمول باليد لعناصر من المقاومة في أكثر من مكان

اشارت معلومات الـ "NBN" ‏الى ان العدو الاسرائيلي يفجر بواسطة تقنية عالية نظام الـ "pagers" المحمول باليد لعناصر من المقاومة في أكثر من مكان في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب.

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