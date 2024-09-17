"التيار الوطني الحر": الطريق طويلة لمواجهة مشروع توطين النازحين السوريين

اشار "التيار الوطني الحر" في بيان، الى "أن تعيد حكومة تصريف الأعمال البحث بالقرار 63 المتعلق بتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين، فهذا أمر حسن وطبيعي بعد التحرك الذي بادر إليه التيار الوطني الحر، وبعد الصرخة التي وجهها رئيسه النائب جبران باسيل السبت الماضي موجهاً المسؤولية نحو القوى المشاركة في الحكومة وغطّت القرار".

واردف "لكن الطريق تبقى طويلة لمواجهة مشروع توطين النازحين السوريين وعدم دمجهم، وتحقيق العودة إلى سوريا في ظل حالة الإستقرار فيها. ويؤكد "التيار" أنّه سيواصل تنفيذ كل الخطوات الممكنة وعلى المستويات السياسية والإعلامية والشعبية، في سبيل عودة النازحين والحفاظ على وجود لبنان".