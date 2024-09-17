الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: غالانت وقيادة المنظومة الأمنية يجرون مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان

اشارت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية الى ان وزظير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت وقيادة المنظومة الأمنية يجرون مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان.

وفي السياق، نقلت "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين بان تأخر إقالة غالانت بسبب تصاعد التوتر على جبهة لبنان، ولفتت الى اننا في وضع أمني معقد، ومن غير المؤكد ما إذا كان من الممكن استبدال وزير الدفاع الآن.

الى ذلك، اشار مصدر أمني لـ "الجزيرة" الى انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، وذكر بان انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.