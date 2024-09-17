مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يلقي القبض على مروّج مواد مخدّرة لطلاب أحد المعاهد وأحد زبائنه في سن الفيل

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص بترويجها لطلاب أحد المعاهد.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبيّن أنّ المروّج يملك محلًا لرسم الوشوم، ويُدعى:

- ي. س. (مواليد عام 2002، لبناني)

بعد عملية رصد، تمكنت دوريّة من المكتب المذكور من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سن الفيل وبرفقته أحد زبائنه، ويدعى:

- أ. أ. (مواليد عام 2004، لبناني)

بتفتيش محل (ي. س.)، عُثر في داخله على كمية من مادة حشيشة الكيف، وأكياس من النايلون تُستخدم في تقسيم المخدّرات.

بالتحقيق مع الأول، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه يشتري المواد المخدّرة من أحد المطلوبين للقضاء، العمل جارٍ لتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وختم المحل بالشمع الأحمر بناء على إشارة القضاء".