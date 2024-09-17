استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي والمنسقة العامة المهندسة رشا عيتاني، حيث وجها الدعوة "للراعي للمشاركة في الذكرى العاشرة لإطلاق النقاش الفدرالي وتأسيس المؤتمر الدائم للفدرالية من خلال مؤتمره العام تحت عنوان "الفرصة الأخيرة".
وذكر رياشي، انه "وضع الراعي في الخطوات التي يقومون بها من اجل تسريع الحل السياسي في لبنان ضمن اطار المسعى الذي سيطلقه قريبا المؤتمر الدائم للفدرالية".
كانت هذه تفاصيل خبر رياشي التقى الراعي ووضعه بالخطوات التي يقوم بها المؤتمر الدائم للفدرالية لتسريع الحل السياسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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