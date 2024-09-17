"حزب الله": استهدفنا  موقع الراهب ومقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء غولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏بليدا، ‏شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-09-2024 هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء غولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي ‏مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".‏

كذلك أعلن الإعلام الحربي، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17-09-2024 موقع الراهب ‏بقذائف المدفعية".‏