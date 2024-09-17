أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بليدا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-09-2024 هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء غولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".
كذلك أعلن الإعلام الحربي، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17-09-2024 موقع الراهب بقذائف المدفعية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع الراهب ومقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء غولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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