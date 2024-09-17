الحلبي حدد مواعيد الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم وتابع مع وفد "الوطني الحر" ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية

حدد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مواعيد الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم للعام 2024، وجاء في القرار: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الثانية يوم الإثنين في 2/12/2024 وتنتهي يوم الإثنين في 16/12/2024، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.

جدول رقم 1.

الاختصاص نوع الامتحان اليوم التاريخ التوقيت مركز إجراء الامتحانات

التمريض خطي (خارج لبنان) الأربعاء 4/12/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 4/12/2024 12:00

شفهي 1 (داخل لبنان) الأربعاء 4/12/2024 8:30

شفهي 2 (داخل لبنان) الخميس 5/12/2024 8:30

القبالة خطي (خارج لبنان) الإثنين 2/12/2024 12:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الإثنين 2/12/2024 13:00

علم التغذية خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 10/12/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 10/12/2024 12:00

شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 10/12/2024 8:30

العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان) الإثنين 2/12/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الإثنين 2/12/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الإثنين 2/12/2024 12:00

شفهي 2 (داخل لبنان) الثلاثاء 3/12/2024 8:30

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية خطي (خارج لبنان) الإثنين 2/12/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الإثنين 2/12/2024 12:00

الطـب العــام خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 3/12/2024 11:00 مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الأربعاء 4/12/2024 8:30

طب الأسنان خطي (خارج لبنان) الخميس 5/12/2024 11:00 مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 6/12/2024 8:30

عملي (خارج لبنان) الإثنين 9/12/2024 9:00

الصيدلة خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 10/12/2024 11:00 مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الأربعاء 11/12/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

تقويم النطق شفهي (داخل لبنان) الجمعة 6/12/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الجمعة 6/12/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الجمعة 6/12/2024 12:00

علوم مختبرات الأسنان خطي (خارج لبنان) الأربعاء 11/12/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الأربعاء 11/12/2024 12:00

عملي (داخل وخارج لبنان) الخميس 12/12/2024 8:30 مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) الإثنين 9/12/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الإثنين 9/12/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الإثنين 9/12/2024 12:00

العلاج النفسي - الحركي شفهي (داخل لبنان) الجمعة 13/12/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الجمعة 13/12/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الجمعة 13/12/2024 12:00

علم النفس العيادي

علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) الإثنين 16/12/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الإثنين 16/12/2024 11:00

شفهي (خارج لبنان) الإثنين 16/12/2024 12:00

جدول رقم 2.

اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الإثنين 2/12/2024 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)

11:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

12:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

12:00 القبالة خطي (خارج لبنان)

1:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان)

الثلاثاء 3/12/2024 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 الطـب العـــام خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء 4/12/2024 8:30 الطـب العـــام شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

8:30 التمريــض شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

12:00 شفهي (خارج لبنان)

الخميس 5/12/2024 8:30 التمريــض شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 طب الأسنان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

الجمعة 6/12/2024 8:30 طب الأسنان شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

8:30 تقويم النطق شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

12:00 شفهي (خارج لبنان)

الإثنين 9/12/2024 8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

12:00 شفهي (خارج لبنان)

9:00 طب الأسنان عملي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 10/12/2024 8:30 علم التغذية شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

12:00 شفهي (خارج لبنان)

11:00 الصيدلة خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء 11/12/2024 8:30 الصيدلة شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 علوم مختبرات الأسنان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

12:00 شفهي (داخل وخارج لبنان)

تابع جدول رقم 2.

اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الخميس 12/12/2024 8:30 علوم مختبرات الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

الجمعة 13/12/2024 8:30 العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

12:00 شفهي (خارج لبنان)

الإثنين 16/12/2024 8:30 علم النفس العيادي

علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

11:00 خطي (خارج لبنان)

12:00 شفهي (خارج لبنان)

ولفت الى انه في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

وفي نشاطه، اجتمع الحلبي مع وفد من المجلس الأعلى للتربية في "التيار الوطني الحر"، ضم النائبين سيزار أبي خليل ونيكولا صحناوي ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية والمالية غسان خوري ورئيس المكتب التربوي رودولف عبود، في حضور مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتناول البحث قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسليم الشهادات للمرشحين الناجحين في الشهادات الرسمية للتعليم المهني والتقني من النازحين، وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وشرح الوفد موقفه من ملف النزوح الذي "تشكل التربية جزءا يسيرا منه لأن انعكاساته كبيرة ومتعددة على البلاد"، مشيرا إلى ان "التشدد في القرار الرسمي اللبناني من خلال مجلس الوزراء بعدم تسجيل النازحين غير الحاصلين على إقامات صالحة، يعود لأن سوريا أصبحت هادئة ومستقرة ويمكن العودة إليها كما يفعل العدد الكبير من النازحين الموجودين في لبنان دخولا وخروجا"، معتبرا ان "المسؤولية لا تقع على وزارة التربية وحدها بل على الحكومة مجتمعة بكل وزاراتها وإداراتها".

ثم طرح الوفد موضوع ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمستحقين للتفرغ، لا سيما وانهم يتابعون الأمر في رئاسة الجامعة وفي الوزارة وأصبح لديهم لائحة بالمستحقين.

من جهته، شدد الحلبي على ان "الحوار والتواصل في ملف النازحين وغيره من الملفات الوطنية، هو السبيل للوصول إلى نتيجة"، لافتا إلى ان "عمر هذا الملف نحو عشر سنوات، وكانت الحكومات المتعاقبة تصدر قرارات مماثلة مع كل موسم دراسي وامتحانات رسمية"، موضحا أنه "كان أمام خيارين: إما تسجيل الأولاد أو تركهم في الشارع"، مشددا على ان "لا علاقة للوزارة بأي أمر آخر". وكشف أن "قرار مجلس الوزراء لهذا العام حمل امرا جديدا وحاسما لجهة عدم إمكان تسجيل أي تلميذ نازح في العام الدراسي المقبل 2025/2026 ، ما لم يكن حائزا على إقامة صالحة". واعتبر ان "الوزارات الأخرى معنية كل في نطاق عملها لكي تتشدد بدورها"، مؤكدا ان "وزارة التربية تتبع سياسة الحكومة وعندما تغير الحكومة قرارها نتبع التوجه الجديد". وأكد أن "هكذا ملفات دقيقة وخطيرة تحل بالحوار والسعي لإيجاد الحلول".

ثم استقبل الحلبي وفدا من من مشايخ مؤسسة "العرفان" التوحيدية، في حضور حديفة ومستشار الوزير لشؤون التواصل مع الجهات الخارجية ماهر الحسنية.

وتسلم وزير التربية من الوفد دعوة لحضور الإحتفال المركزي للطلاب الناجحين والمتفوقين في امتحانات شهادة الثانوية العامة والشهادة المتوسطة الذي يقام في السمقانية، وشكرهم على الدعوة. وكانت مناسبة لعرض شؤون المؤسسة ودورها التربوي والوطني.