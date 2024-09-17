ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية ان مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حذف تغريدته التي أشار فيها لمسؤولية إسرائيل عن هجمات بيروت بعد دقائق من نشرها.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: مستشار نتانياهو يحذف تغريدته التي أشار فيها لمسؤولية إسرائيل عن هجمات بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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