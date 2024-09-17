قوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفيات

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، بانه تعرضت أجهزة اتصالات لاسلكية من أنواع معينة في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما في الضاحية الجنوبية للتفجير، مما أدى إلى سقوط اصابات. لذلك، تطلب قوى الأمن الداخلي من المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفيات.

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