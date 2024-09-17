نقيب الأطباء وجّه نداءً عاجلا الى جميع الاطباء من كل الاختصاصات للتوجه فورا الى مراكز عملهم

وجّه نقيب اطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش نداء عاجلا الى جميع الاطباء خصوصا اطباء الجراحة العامة وجراحة العضم والشرايين واطباء الترميم والاطباء من كل الاختصاصات للتوجه فورا الى مراكز عملهم او اقرب مستشفى واستقبال المصابين والجرحى والعمل على التخفيف ممن الامهم.

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