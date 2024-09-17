أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعقد في الوقت الحالي لقاء تشاوريا مع وزير الدفاع غالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو يعقد الآن لقاء تشاوريا مع غالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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