اشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى انه بحث مع وزير خارجية الإمارات وآخرين تنفيذ خطة الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.
ولفت بوريل في تصريح له، الى ان اتفق مع الإمارات على ضرورة البدء في بحث "اليوم التالي" في غزة، وهو لن يكون غدا لكن سيأتي. وشدد على ان كل الأطراف المعنية يجب أن تستمر في الضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وردا على سؤال عن التصعيد في لبنان، قال: "هناك دائما خطر لحدوث تداعيات".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل ردا على سؤال عن التصعيد في لبنان: هناك دائما خطر لحدوث تداعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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