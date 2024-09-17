عسيران: لبنان يبقى في وضع الدفاع عن ارضه لأن إسرائيل لا تزال في مقام المعتدية

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، في تصريح له، الى أن "لبنان يبقى في وضع الدفاع عن ارضه لأن إسرائيل لا تزال في مقام المعتدية على أراضي وطننا، وأبناء الجنوب جمعوا قواهم وبادروا بالدفاع عن هذه الأرض إنطلاقاً من واجبهم الوطني".
ولفت عسيران، الى أن "الفوارق التكنولوجية التي كانت تعتمد عليها إسرائيل وتتغنّى بها، لم تعد تشكّل لها الدرع والمناعة، وبعد مضي قرابة العام على حرب شعواء منذ بدئها في أكتوبر الماضي، نستنتج بأن الولايات المتحدة الاميريكية لا تجد نفعا بهذه الحرب بما في ذلك منطق اجتياح لبنان، لكن إسرائيل تصرّ محاولةً جر الولايات المتحدة الى حرب".
ورأى أن "كلّ ما في الأمر هو أننا مدعوون للحفاظ على أرضنا، خصوصا أمام تفرّد حكومة إسرائيل بقراراتها التي ستوصل المنطقة الى دمار كبير لا أحد يعلم نتائجه".
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