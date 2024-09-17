الرئيس الجزائري يتعهد بفتح حوار وطني شامل ويشيد بنجاح الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء أنه سيعمل خلال ولايته الثانية على إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية؛ وذلك تجسيدا للديمقراطية الحقة.

وأشاد تبون - في خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم بقصر الأمم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجزائر (واج) - بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري، منوها بالحملة الانتخابية النظيفة التي خاضها رفقة المترشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، مشيدا بالشعب الجزائري الذي يحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية.

وجدد الرئيس تبون التزامه بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في غضون عامي 2025 و2026، مشيرا إلى تحقيق طفرات في الإنتاج الزراعي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية عبر خريطة زراعية مدروسة وفقا للمعايير العلمية، ومن خلال مواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الزراعة مع دول صديقة وشقيقة وذلك بهدف تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته.