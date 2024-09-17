وزير خارجية بولندا يؤكد دعم بلاده لمساعي مولدوفا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الثلاثاء دعم بلاده لمساعي مولدوفا في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على المسار الديمقراطي في هذا البلد الصغير الواقع في شرق أوروبا.

جاءت هذه التصريحات في كلمة سيكورسكي خلال حضوره مؤتمر "منصة الشراكة في مولدوفا" المنعقد اليوم بالعاصمة كيشيناو والذي يشارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول الأخرى من بينها ألمانيا وفرنسا ورومانيا وهولندا وليتوانيا، وذلك حسبما أفاد (راديو بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن مولدوفا حصلت، إلى جانب أوكرانيا، على صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" منذ عام 2022.