وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيره الإسرائيلي من شن حرب ضد لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت الولايات المتحدة، إسرائيل من مغبة شن حرب على لبنان، لما قد يخلفه التصعيد على شعب إسرائيل ولبنان والمنطقة الأوسع نطاقا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث بحثا الهجمات التي شهدتها إسرائيل مؤخرًا، بما في ذلك الهجوم الصاروخي الباليستي من جماعة الحوثي والهجمات الصاروخية التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل.

وأكد أوستن - بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الثلاثاء، ضرورة منح المفاوضات الدبلوماسية الوقت الكافي للنجاح، مشيرة إلى العواقب المدمرة التي قد يخلفها التصعيد على شعب إسرائيل ولبنان والمنطقة الأوسع نطاقا.

وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للمفاوضات الدبلوماسية، مشيرًا إلى العواقب الكارثية التي قد يخلفها التصعيد على شعوب المنطقة.

لبنان: إصابة العشرات من حزب الله بعد انفجار أجهزتهم اللاسلكية

كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية عن إصابة ما لا يقل عن 10 من أعضاء حزب الله في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها.

وأفادت قناة "الحدث" السعودية، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 70 جريحا من عناصر حزب الله في لبنان، بعد سلسلة انفجارات لأجهزة اللاسلكي في بالعاصمة بيروت.

وأفادت التقارير أن السكان في لبنان مدعوون للحضور إلى المستشفيات للتبرع بالدم.

ووفقا للتقارير فأن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وحسب قناة العربية، فإن الخرق الأمني ​​الذي أدى إلى انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي وقع بشكل متزامن في بيروت وجبل لبنان والضاحية.