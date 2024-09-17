اشار المعاون السياسي لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حسين الخليل ردا على سؤال لقناة "الجديد" حول تفجير اجهزة الاتصال التابعة لحزب الله ووقوع عدد من الضحايا، الى انه "لاحقين عالرد" وعلى العدو أن يتوقع من لبنان كل شىء بعد الجرائم التي ارتكبها بحق اللبنانيين.

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الخليل: "لاحقين عالرد" وعلى العدو أن يتوقع من لبنان كل شىء بعد الجرائم التي ارتكبها بحق اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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