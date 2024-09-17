مصدر أمني لبناني للجزيرة: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق

اكد مصدر أمني لبناني لـ "الجزيرة" بان أجهزة الاتصال التي انفجرت في عدد من المناطق اللبنانية كانت مفخخة بشكل مسبق.

وفي السياق، ذكرت مصادر خاصة لـ "سكاي نيوز" عربية، بان الموساد وضع كمية من مادة "PETN" شديدة الانفجار على بطارية أجهزة اتصال حزب الله، وتم تفجيرها عبر رفع درجة حرارة البطارية.

بدوره، اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مصدر، بان الاستخبارات الإسرائيلية قدرت قبل العملية أن حزب الله من المرجح أن يرد بهجوم كبير على إسرائيل.