وليد جنبلاط: الصراع مع إسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود وهم يحاولون استباحة الجنوب لكن المقاومة باقية

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان ما حدث اليوم ضربة قاسية من قبل إسرائيل ويجب ألا يؤثر على الاستعدادات، وما حدث اليوم من قبل إسرائيل جولة من الجولات وليس نهاية المطاف.

ولفت جنبلاط في تصريح لقناة "الجزيرة"، الى ان لبنان لا يريد الحرب لكنه يريد الدفاع عن نفسه وإسرائيل بعملية اليوم قد استفزت لبنان، واردف "أدعو لضبط الصفوف ثم التحضير لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، مؤكدا بان الصراع مع إسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود، وهم يحاولون استباحة الجنوب لكن المقاومة باقية.

وشدد على ان الحرب ستطال الجميع والسقوط سيطال الجميع إذا لم نبن خطة عربية مشتركة للمواجهة. واكد بان إسرائيل ستجتاح العالم العربي كله آجلا أو عاجلا وستفرض شروطها، وعلى العالم العربي أن يقدم المال والسلاح للمقاومة في غزة والضفة وجنوب لبنان.

واكد جنبلاط بان "الشعب اللبناني لن يستسلم وسيقاوم".