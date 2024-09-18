استشهاد 11 ألف طالب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وام)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 11 ألف طالب استُشهدوا و17.772 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة. وأوضحت التربية، في بيان لها، أمس، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10 آلاف، وإصابة 17 ألفاً، فيما استُشهد في الضفة 113 طالباً وأصيب 548 آخرون، واعتقل 429.

وأشارت إلى أن 529 معلماً وإدارياً استُشهدوا وأصيب 3686 بجروح في القطاع والضفة، واعتُقل أكثر من 129 بالضفة. ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة و65 تابعاً لوكالة «الأونروا» تعرضت للقصف في غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لإضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات بالضفة للاقتحام والتخريب، فيما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء بالقطاع.