ردًا على عرض إسرائيلي.. حماس: السنوار يفضّل الاستشهاد ألف مرة على أن يغادر غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - ( د ب أ)

أفاد أسامة حمدان القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحركة يحيى السنوار لن يغادر قطاع غزة "وهو مستعد للموت على أن يغادر أرض وطنه".

جاء ذلك تعقيبا على اقتراح مسؤول إسرائيلي قبل أيام بإمكانية توفير خروج آمن لزعيم حماس من غزة بمجرد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقال حمدان، عضو المكتب السياسي لحماس أسامة حمدان لفضائية الأقصى التابعة للحركة إن "السنوار مستعد أن يستشهد ألف مرة في وطنه فلسطين وأن لا يغادرها".

‏‎وقال المنسق الإسرائيلي للأسرى والمفقودين جال هيرش، في تصريحات صحفية قبل أيام إنه "إذا أعيد جميع الأسرى المتبقين، أعتقد أننا سنوافق على توفير ممر آمن للسنوار ولمن يريد الانضمام إليه للخروج من قطاع غزة".

‏‎وأضاف هيرش أن هذه الشروط إلى جانب نزع السلاح يمكن أن تساعد في استعادة الأوضاع في غزة وإنهاء الحرب، لافتا إلى أن إسرائيل قدمت اقتراحا بالفعل توفير ممر آمن للسنوار على الوسطاء لمغادرة قطاع غزة.

وأوضح حمدان أن "كل ما يفعله السنوار هو من أجل تحرير فلسطين وشعبها، لافتا إلى أن رئيس حماس سيوجه رسالة مباشرة في القريب إلى العالم والشعب الفلسطيني".

ووجه السنوار منذ انتخابه رئيسا للحركة في السابع من أغسطس الماضي رسائل للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

وتتهم إسرائيل السنوار الذي أصبح أقوى الشخصيات في حماس بأنه المخطط الرئيسي لهجوم السابع من أكتوبر.

وأعلنت حماس عن تعيين السنوار رئيسا لمكتبها السياسي الشهر الماضي، بعد أيام من اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية في طهران.

وتعتقد إسرائيل أن السنوار (61 عاما) الذي لم يظهر علنا منذ هجوم السابع من أكتوبر لا يزال طليقا في شبكة الأنفاق الواسعة التي حفرت تحت غزة، ويتحرك بشكل متكرر وربما يكون محاطا بالأسرى.