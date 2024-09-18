محافظ الوادي الجديد يُكرم أوائل الثانوية العامة 2024- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، مساء الثلاثاء، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركزي الخارجة وباريس، والذي نظمته الجمعية الشرعية بالخارجة.

وخلال الحفل، هنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية.

وأشاد بجهود المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية دورهم في بناء الأجيال.

وأثنى الزملوط على دور الجمعية الشرعية في دعم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التكريم السنوي يعد نموذجًا يحتذى به في التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

حضر الحفل عادل آدم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.