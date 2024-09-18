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استنفار بسبب اشتباه تسلل طائرات معادية في شمال إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة الإسرائيلية 12:"هناك استنفار بسبب اشتباه تسلل طائرات معادية في طبريا شمال إسرائيل"، ووفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت في وقت سابق، أن 5 طواقم إطفاء و4 طائرات تعمل على إخماد حريق كبير يهدد المنازل في مدينة طبريا بشمال إسرائيل.

ونقل موقع "0404" الإسرائيلي عن القائد الميداني رشيف مئير الباز قوله إن "هذا حريق كبير ينتشر بسرعة في ظل الرياح القوية في المنطقة، ويحاول رجال الإطفاء وطائرات الإطفاء وقف انتشار الحريق نحو المنازل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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