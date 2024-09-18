خارجية إيران تتهم إسرائيل بـ"القتل الجماعي" بعد انفجار أجهزة اتصال في لبنان

اتهمت وزارة الخارجية الايرانية إسرائيل بـ"القتل الجماعي" بعد انفجار أجهزة اتصال عائدة لحزب الله، امس الثلاثاء ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة قرابة 3000 آخرين. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في بيان "إدانة العمل الإرهابي للكيان الصهيوني، بوصفه مثالا على القتل الجماعي".

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