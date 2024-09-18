الثراء السريع عبر حفرة تحت الأرض.. ليلة سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في القبض على 5 أشخاص متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار في دائرة قسم شرطة التبين.

وبينت التحريات أن هؤلاء الأشخاص كانوا ينقبون عن الآثار داخل عقار في دائرة قسم شرطة التبين. وبعد استصدار الإذن اللازم، استهدفت القوات العقار وضبطت المتهمين وهم في حالة تنقيب. تم العثور داخل العقار على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار، فضلاً عن أدوات التنقيب المستخدمة.

اعترف المتهمون بحيازتهم للأدوات واستخدامها لأغراض غير قانونية في أعمال التنقيب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.