منها الأهلي ومصر.. سعر الدولار يرتفع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:
ارتفع سعر الدولار بين 4 قروش و 17 قرشا، مع نهاية التعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك، مقارنة بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 14 قرشا للشراء والبيع
بنك البركة: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بارتفاع 17 قرشا للشراء والبيع.