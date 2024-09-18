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منها الأهلي ومصر.. سعر الدولار يرتفع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الدولار بين 4 قروش و 17 قرشا، مع نهاية التعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك، مقارنة بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 14 قرشا للشراء والبيع

بنك البركة: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بارتفاع 17 قرشا للشراء والبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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