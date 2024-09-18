كنبة ودولاب آخر ما تبقى من الضحايا.. حكاية الموت نومًا في المنزل رقم 6 بالإسكندرية- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كنبة ودولاب وستارة.. هي كل ما تبقى من المنزل المنهار في منطقة اليسرى بالورديان غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 3 أشقاء "رجل وسيدتين" وإصابة خالتهم.

حياة بسيطة عاشها "رمضان" وشقيقتيه"نعمة" و"وفاء" وخالتهم "سعاد" بين جدران المنزل رقم 6 بشارع جاد يوسف، كان هو العائل الوحيد له ولم يقصر في رعايتهم من راتبه بشركة الأدوية.

عام تلو الآخر كان يتشقق المنزل المكون من طابقين وتتصدع جدرانه وتزداد حالته سوءًا، حتى جاء عام 2021 وأصدر حي غرب الإسكندرية قرارًا عاجلًا بهدم العقار لكونه آيل للسقوط.

على أوراق رسمية وقع رمضان وأسرته تعهد بالإقامة على مسئوليتهم الخاصة، مبررًا قراره بأنهم لا يملكون مكان آخر يأويهم ولا حتى مال يستأجرون به منزل بديل.

صمد المنزل العتيق 3 سنوات أخرى إلا أنه فجر اليوم لم تتحمل جدرانه مزيدًا من الشقوق والتصدعات لينهار بشكل مفاجئ أثناء نوم سكانه ودون أن يترك لهم فرصة للهرب أو النجاة.

وتلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار عقار قديم بمنطقة اليسرى بالورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي غرب رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة أن المنزل المشار إليه بناء قديم مكون من طابق أرضي خالي من السكان وطابق أول علوي تقطنه أسرة واحدة، وانهيار المنزل بشكل شبه كامل حتى سطح الأرض.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء هم كل من "رمضان خليل إبراهيم محمد حليبي، 35 سنة، وشقيقتيه وفاء خليل إبراهيم، 40 سنة، ونعمة خليل إبراهيم 44 سنة، وإصابة خالتهم سعاد أحمد بسطاوي، 65 سنة.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى استخراج الجثث الثلاث من تحت الأنقاض ونقلها بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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