خلال ساعات.. ترقب عالمي لقرار المركزي الأمريكي بحسم الفائدة على الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تترقب الأسواق العالمية والبنوك المركزية خلال ساعات من اليوم الأربعاء قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في سادس اجتماع له خلال 2024 بحسم أول خفض لسعر الفائدة على الدولار ليعكس اتجاه الصعودي الذي استمر على مدار عامين ونصف.

وتتوقع الأسواق خفض الفيدرالي سعر الفائدة بين 0.25% و0.5% في اجتماعه اليوم، بعد تراجع معدل التضخم، والتغلب على مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

كان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 4.25% في 2022 و1% في 2023 لتسجل حاليا 5.25% و5.5% على الدولار، بهدف كبح جماح التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية.

كان جيروم باول رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، قال في وقت سابق إنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية- في إشارة منه لخفض لفائدة- فقد أصبح الاتجاه واضح بأن التضخم يتجه إلى المعدل المستهدف 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية.

وتباطأ معدل التضخم بأمريكا إلى 2.5% في أغسطس من 2.9% في يوليو وهو ما يعزز من خفض الفيدرالي للفائدة.