شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يدين الجريمة السيبرانية الإسرائيلية ضد لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب العدل بأشد العبارات الهجوم السيبراني الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان، وأدى لمقتل وإصابة المئات غالبيتهم من المدنيين اللبنانيين عن طريق تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية.

وقال الحزب في بيانه، إن مثل تلك الجرائم التي تصنفها القوانين الدولية ضمن جرائم الحرب، لا يجب أن تمر دون حساب أو وقفة دولية لمنع تكرارها حفاظا على حياة المدنيين التي هي مصونة وقت الحروب وتهديدها جريمة حرب ضد الإنسانية.

وجدد حزب العدل مطالبته بوجوب تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المسئولية تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومحاولاته المتكررة لإشعال المنطقة في صراع قد لا يمكن السيطرة عليه حال نشوبه.

وأكد الحزب، أن الحل النهائي للصراع في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.