أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "حادثة لبنان تثبت أن الغرب يدعم العمليات الصهيونية رغم سعيه ظاهريا لوقف الحرب بغزة"، لافتاً الى أن "استخدام الكيان الصهيوني وسائل ترفيهية في لبنان أداة للإرهاب يعكس طبيعته الوحشية والإجرامية".

كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان: حادثة لبنان تثبت أن الغرب يدعم العمليات الصهيونية رغم سعيه ظاهريا لوقف الحرب بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.