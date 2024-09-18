لازاريني اختتم زيارته إلى لبنان: نواصل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ونعمل على تحسين المساعدات الإنسانية

عقد المفوض العام المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، برفقة مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، بما في ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور.

وتحدث لازاريني، خلال هذه الاجتماعات عن وضع الأونروا، مسلطًا الضوء على "التحديات المالية والسياسية التي لا تزال الوكالة تواجهها، بما في ذلك المحاولات المتعمدة لتفكيكها".

وأكد لازاريني، على "تواصل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نعمل على تحسين المساعدات الإنسانية التي تقدمها".

وأعرب عن "امتنانه للبنان على دعمه الاستثنائي"، مشيدًا بـ"شكل خاص بمناصرة هذا البلد للوكالة وبجهوده في التأكيد على الدور الحيوي الذي تمارسه الأونروا في تقديم الخدمات للاجئي فلسطين".