افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "سقوط اصابات بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة شمع في القطاع الغربي". كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على دفعتين مستهدفا بلدة الجبين.

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