الأبيض جال على المستشفيات: النظام الصحي طبق خطة الطوارئ وقام بجهد جبار

أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، خلال جولة هي الثانية بعد جولة أولى ليل أمس على جرحى عدوان الخرق الأمني وذلك في المستشفيات "الوقوف إلى جانب الجرحى وتأمين ما يحتاجون إليه من علاجات"، متوجهًا بالشكر لأكثر من مئة مستشفى في لبنان في مختلف المناطق من الجنوب إلى الشمال مرورًا بالعاصمة وضاحيتها، "كلها شاركت في الإستجابة واستقبال الجرحى من دون أي تقصير حيث لبت الأطقم الطبية والصحية نداء الوزارة للتوجه من منازلهم إلى أماكن عملهم، وبذلت فرق الطوارئ جهدًا كبيرًا مشكورًا، واستمر الجميع في الخدمة من دون انقطاع حتى ساعات الفجر الأولى".

ولفت الى ان "ثمة عمليات لا تزال مستمرة حتى الساعة التي كان يقوم فيها بزياراته"، آملا "الإنتهاء من كل العمليات في وقت لاحق اليوم"، منوها بأن "ما أظهرته المستشفيات وأجهزة الإسعاف من تعاون مع وزارة الصحة العامة"، مضيفا أن "النظام الصحي قام بجهد جبار حيث تم تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة بشكل منظم ومنسق ودقيق، ما أتاح استيعاب الجرحى في المستشفيات وتوزيع جميع الجرحى من دون استثناء في وقت قياسي لم يتعد الاولى فجر اليوم".

واعتبر انه "رأينا أمس مشهدًا من تضامن مؤثر جدا، سواء من قبل المستشفيات أم من قبل المواطنين الذين تقاطروا من مختلف المناطق اللبنانية للتبرع بالدم مظهرين احتضانًا شعبيًا كبيرًا لإخوانهم الجرحى. ورغم الزحمة التي أعقبت عدوان التفجير والخرق الأمني، لم يسجل أي إشكال أمام أي مستشفى بل كان الجميع متعاونًا وواقفًا إلى جانب الجرحى".