مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" استقبل 80 جريحًا ومستشفى السان شارل رعى 14 جريحًا

استقبل مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" 80 جريحًا، بحيث كانت الفرق الطبية والإدارية في حالة تأهب قصوى لمواجهة هذه الموجة من الضحايا التي استمرت على مدى 5 ساعات متواصلة في قسم الطوارئ.

وتم تفعيل خطة الطوارئ البيضاء مباشرة بعد الساعة الثالثة، حيث عملت فرق الطوارئ وغرف العمليات بشكل متزامن للتعامل مع أكبر عدد من المصابين، حيث كانت 10 غرف عمليات تعمل في نفس الوقت حتى ساعة متأخرة من الليل، ومن المقرر اليوم إجراء عمليات متابعة وجراحات أخرى.

وتم تعليق كافة العمليات المقررة لتقديم الرعاية اللازمة لجرحى أحداث أمس.

والجدير بالذكر أن المستشفيات التابعة لشبكة مستشفيات "أوتيل ديو" و"جامعة القديس يوسف" استقبلت عددًا من الجرحى.

كذلك، قام مستشفى السان شارل برعاية 14 جريحًا، منهم 8 خضعوا لعمليات جراحية، بينما استقبل مستشفى تل شيحا 4 مصابين كما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى القرطباوي.