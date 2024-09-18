وزير خارجية النمسا: القانون الإنساني الدولي ينطبق على جميع النزاعات ومنهم غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء، أن القانون الإنساني الدولي ينطبق على جميع النزاعات، بما في ذلك في غزة حيث يجب حماية المدنيين.

جاء ذلك في في تصريحات للوزير شالينبرج، اليوم، عقب مباحثات مع نظيرته الأرجنتينية ديانا موندينو لأول مرة، والمتواجدة في فيينا لحضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح شالينبرج أن المناقشات بين الجانبين ركزت على العلاقات الجيدة للغاية بين النمسا والأرجنتين، فضلاً عن الوضع المثير للقلق في فنزويلا والشرق الأوسط وأوكرانيا.

ولفت إلى أن الأرجنتين تعد أحد أهم شركاء النمسا في أمريكا اللاتينية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا؛ لذا يجب تعزيز هذه العلاقات المتميزة.

وأشار الوزير إلى أن هناك اتفاقًا بين النمسا والأرجنتين، خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي خاصة الأزمة في الشرق الأوسط.