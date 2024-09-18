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صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلق حزب الله عدد من الصواريخ استهدفت عدة مستوطنات، وانطلقت صفارات الإنذار في عين يعقوب، ومانوت ونيفيه زيف، كليل، وجعتون بالجليل الغربي .

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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