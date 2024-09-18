كوريا الجنوبية: سنردع استفزازات بيونج يانج بناء على قدراتنا والتحالف مع الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المكتب الرئاسي بسول اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكورية الجنوبية ستردع استفزازات كوريا الشمالية بناء على قدراتها القوية والتحالف مع الولايات المتحدة والتعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وذكر مسئول بالمكتب الرئاسي في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الحكومة تحذر بشدة من استفزازات كوريا الشمالية.

ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك إرسال البالونات المليئة بالقمامة، مؤكدا أن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية لقيامها باستفزازات محتملة، وتحافظ على وضع الاستعداد الشامل لحماية أرواح الشعب وسلامته والاستعداد لمختلف الاستفزازات المحتملة.

وعقد المكتب الرئاسي صباح اليوم اجتماعا برئاسة النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني "إين سونغ-هوان" لمناقشة عمليات الإطلاق الصاروخي وتقييم الوضع الأمني.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:50 صباحا من منطقة "كايتشون" بإقليم جنوب "بيونغان"، شمال بيونغ يانغ، حيث حلقت الصواريخ لمسافة حوالي 400 كيلومتر.

وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة بعد 5 أيام من كشف الشمال عن منشأته النووية لتخصيب اليورانيوم يوم الجمعة.