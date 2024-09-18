شئون الخارجية بـ"الصحفيين" تستضيف السفير التركى غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، غدا الخميس السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، في حوار مفتوح يتحدث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية - التركية والدور التركى فى المنطقة فى ضوء الصراعات الراهنة".



وقال حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة وصعبة تشهدها المنطقة وتغيرات سريعة تحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون بين شعوب المنطقة.



وأوضح الزناتى أن اللقاء سيكون بحضور الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و د. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للمشاركة فى الحوار.

ويقام اللقاء غدا الخميس 19 سبتمبر فى الخامسة مساء بالقاعة المستديرة - الطابق الثالث بمبنى النقابة.