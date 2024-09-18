مستوطنة كريات شمونة تحترق بصواريخ حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - سقطت قبل قليل عدة صواريخ اطلقتها حزب الله في لبنان، في محيط مستوطنة كريات شمونة، واندلعت النيران وتصاعد الدخان.

مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف

قصف حزب الله مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ، رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا ‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ. ‏